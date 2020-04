Pomimo odwołania Salone del Mobile, Paged Meble organizuje wystawę targową

Paged Meble zamierzało promować swoją ekspozycję targową hasłem Embrace New Forms (ang. Chłoń nowe formy). Ten zwrot odnosił się zarówno do debiutujących kolekcji, jak i formy prezentacji niektórych treści. Ze względu na wyjątkową sytuację, stał się jednocześnie adresem strony internetowej (www.embracenewforms.com), na której PM zaprezentował swoje nowe propozycje. Tym samym, można mówić o przeniesieniu stoiska targowego do innej, bardziej odpowiadającej aktualnym potrzebom klientów i kontrahentów, przestrzeni.

Witryna www.embracenewforms.com pozwala na zapoznanie się ze wszystkimi nowościami produktowymi spółki. W przypadku nowego flagowego produktu, fotela ARIA projektu argentyńskiego designera, Dario Polaco, udostępniono użytkownikom możliwość personalizacji mebla online - zaawansowany silnik graficzny 3D jest w stanie realistycznie odwzorować wygląd ARII w różnych wariantach kolorystyki i wykończenia.

Strona internetowa, poza nowościami produktowymi, prezentuje także inne aspekty funkcjonowania firmy - m.in. podejście do tematyki ekologii lub własnych tradycji, sięgających jeszcze XIX w.