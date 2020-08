Paged Meble wchodzi na rynek mebli ogrodowych!

Trudny czas lockoutu w trakcie 2 kwartału 2020r. zainspirował wiele firm do poszukiwań nowych rynków zbytu. Jasienicki producent mebli wykorzystał ten czas, by stworzyć osobną ofertę dla innej grupy odbiorców. Tak powstał Paged Garden - pierwsza krajowa marka skoncentrowana na meblach do ogrodów i na tarasy, zbudowana na niemal 140 latach tradycji produkcyjnej.